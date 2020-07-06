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В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

Всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 34 пациента.

В Узбекистане зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее количество больных достигло 10 020.

Из 84 новых случаев 16 выявлены среди граждан в карантинном центре (все из-за рубежа), 27 — в Ташкенте (5 в контакте с зараженными, 22 - среди населения), 22 — в Ташкентской области (6 - в контакте с зараженными, 16 - среди населения), 19 — в Самаркандской области (3 - в контакте с зараженными, 16 - среди населения).

Всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 34 пациента.

Источник:  centralasia.media

           

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