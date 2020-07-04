От коронавируса в России скончались больше 10 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 168 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев зафиксированы в Санкт-Петербурге – 31 и Москве – 25. Общее количество умерших достигло 10 027 человек.
Всего за время пандемии в стране коронавирус выявлен у 674 515 человек, из них вылечились 446 879 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!