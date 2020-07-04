Скончался отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов

Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!
После продолжительной болезни скончался отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хибиба Нурмагомедова Абдумалманап Нурмагомедов, сообщает Sports.ru со ссылкой на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
“Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов.
Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!“, – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов продолжительное время находился в одной из московских больниц, где ему была проведена операция на сердце. Помимо этого, у него был выявлен коронавирус.
Источник: reporter.kg
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