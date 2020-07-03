В Казахстане открыли новый памятник Назарбаеву в канун его 80-летия

Монумент бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву возвели в Нур-Султане на территории учебного заведения, названного в его честь.

Открытие памятника у здания Национального университета обороны имени первого президента состоялось за считаные дни до дня рождения Назарбаева. 6 июля ему исполняется 80 лет. Эта дата одновременно является Днем столицы, отмечаемым ежегодно.

На представленных в официальной прессе фотографиях изображена стоящая на постаменте статуя в военной форме и с фуражкой на голове. Нурсултан Назарбаев, согласно его официальной биографии, не служил в рядах вооруженных сил.

Ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, как сообщает администрация президента Казахстана, участвовал в церемонии открытия монумента дистанционно — «в режиме онлайн». Участвовал ли в открытии сам Назарбаев, который, по официальным сообщениям, переболел коронавирусом, в сообщении не уточняется. Вчера пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в twit-сообщении написал, что тест Назарбаева на COVID-19 показал отрицательный результат. По его словам, бывший президент находится на самоизоляции. Утром сегодня канцелярия экс-президента опубликовала текст «обращения» Назарбаева, в котором он говорит, что «преодолел недуг и приступает к полноценной работе».

Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, занимает пост председателя партии «Нур Отан», которая доминирует во власти, и руководит влиятельным Советом безопасности. Закрепленный за ним через парламент титул «елбасы» («лидер нации») дает ему иммунитет от любого преследования. Противники Назарбаева говорят, что он фактически продолжает управлять страной, контролируя действия своего ставленника, президента Касым-Жомарта Токаева.

Это не первый монумент Назарбаеву в Казахстане, памятники ему стоят в ряде крупных городов. После отставки Назарбаева в марте 2019 года переименовали столицу — из Астаны в Нур-Султан. В честь экс-президента названы столичный аэропорт, университет, библиотека и интеллектуальные школы в нескольких городах страны. В каждом регионе есть улицы, носящие его имя. О его жизни были сняты фильмы, изданы книги, написаны песни. Оппоненты Назарбаева много лет говорят о существовании в стране и усилении культа личности Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев, слова которого приводит администрация президента Казахстана, утверждает о Назарбаеве как об «основателе» государственности. Не все современники одобряют трактовку национальной истории о том, что на нынешней территории Казахстана казахи никогда не имели своей государственности.

Правозащитники и критики неоднократно заявляли, что Назарбаев не отличается терпимостью к инакомыслию и использует рычаги власти для устранения потенциальных политических оппонентов. Международные правозащитные организации регулярно критиковали правительство Назарбаева, заявляя, что в стране ограничиваются права и свободы и существуют политические заключенные. Власти отрицают подавление инакомыслия и наличие в тюрьмах политзаключенных.

Акимат столицы на этой неделе объявил, что запланированные в честь Дня столицы мероприятия «с учетом эпидситуации» состоятся в онлайн-режиме. По официальным данным, в стране зарегистрировано 44 075 случаев заражения коронавирусом. 14,7 тысячи считаются выздоровевшими, зарегистрировано 188 летальных исходов, по крайней мере 101 человек с положительным анализом считаются умершими от «других болезней» и не включены в статистику смертности. В стране также наблюдается рост заболеваемости пневмонией и смертности от нее. Ряд экспертов полагает, что вспышка является следствием распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Азаттык