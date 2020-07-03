Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группу компаний «ХимРар».
«Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности», — говорится в сообщении.
РФПИ и «ХимРар» также отметили, что существенный интерес в приобретении препарата выражают некоторые страны Латинской Америки, с которыми ведутся переговоры, страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.
В июне было произведено 100 тыс. курсов лекарства, несмотря на то, что изначальный план производства предусматривал 60 тыс. курсов. В июле также ожидается свыше 100 тыс. курсов «Авифавира». Предприятие намерено увеличить производственные мощности в три раза, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос.
Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.
В конце июня Минздрав России одобрил применение еще одного препарата от коронавируса под торговым наименованием «Арепливир». В его составе то же действующее вещество, что и у «Авифавира».
Источник: reporter.kg
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