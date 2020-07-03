В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1,5 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 тысяча 501 случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Нур-Султане (119), Алматы (206), Шымкенте (100), Атырауской области (327), Алматинской области (123).
Всего в стране выявлено 44 тысячи 75 заболевших коронавирусной инфекцией.
Источник: Элгезит
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