В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1,5 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 тысяча 501 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Нур-Султане (119), Алматы (206), Шымкенте (100), Атырауской области (327), Алматинской области (123).

Всего в стране выявлено 44 тысячи 75 заболевших коронавирусной инфекцией.

Источник: Элгезит