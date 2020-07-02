Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат», — написал Укибай на своей странице в сети Twitter.

Укибай добавил, что тот — в соответствии с рекомендациями врачей — продолжит соблюдать режим самоизоляции, работая дистанционно.

Источник: reporter.kg