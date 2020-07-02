Количество жертв коронавируса в мире превысило 516 тысяч, заражены более 10,7 млн человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире на 2 июля 15:00 зарегистрировано 10 миллионов 704 тысячи 228 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 2 миллиона 686 тысяч 587 человек, следом идут Бразилия – 1 миллион 448 тысяч 753, Россия – 660 тысяч 231, Индия – 604 тысячи 641, Великобритания – 314 тысяч 992, Перу – 288 тысяч 477, Чили – 282 тысячи 43, Испания – 249 тысяч 659, Италия – 240 тысяч 760, Мексика — 231 тысяча 770, Иран – 230 тысяч 211, Пакистан – 217 тысяч 809.

Жертвами коронавируса в мире стали 516 тысяч 434 человека. В США умерли 128 тысяч 62 человека, Бразилии – 60 тысяч 632, Великобритании – 43 тысячи 991, Италии — 34 тысячи 788, Франции — 29 тысяч 864, в Мексике – 28 тысяч 510.

По Кыргызстану на утро 1 июля выявлены рекордные 526 случаев заражения коронавирусом, скончались еще 4 человека. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 6 тысяч 261, жертв COVID-19 — 66, выздоровевших пациентов — 2 тысячи 530.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит