В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 8,9 тысяч

В Узбекистане за ночь коронавирусом заразились еще 123 человека, общее число зараженных достигло 8904 человек.

Из 123 новых случаев 101 выявили в карантинном центре, 12 — в Ташкенте, 7 — в Наманганской области (1 - в контакте с зараженным, 6 - среди населения), 3 — в Ташкентской области.

Источник: centralasia.media