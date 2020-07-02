В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 8,9 тысяч

В Узбекистане за ночь коронавирусом заразились еще 123 человека, общее число зараженных достигло 8904 человек.
Из 123 новых случаев 101 выявили в карантинном центре, 12 — в Ташкенте, 7 — в Наманганской области (1 - в контакте с зараженным, 6 - среди населения), 3 — в Ташкентской области.
Источник: centralasia.media
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