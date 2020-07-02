В конгресс США внесен законопроект с санкциями против Путина и Шойгу

В заявлении сенатора Менендеса говорится о том, что цель его инициативы – заставить Россию расплачиваться за свои действия.

В среду в сенат США был внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, если появятся доказательства таких действий России. Одним из объектов санкций значится президент России Владимир Путин.

Законопроект в виде поправки к ежегодному Акту об оборонных расходах, внесен влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Согласно проекту, после получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб о выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане, президент США должен будет ввести санкции против президента Путина, министра обороны России Сергея Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям. Предлагается замораживание американских активов этих людей и организаций, запрет на их въезд в Соединенные Штаты. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину олигархи, российские политические деятели и члены их семей.

В заявлении сенатора Менендеса говорится о том, что цель его инициативы – заставить Россию расплачиваться за свои действия.

Пока неизвестно, получит ли этот законопроект достаточную поддержку депутатов, но несколько видных членов конгресса в последние дни выступили с призывами ввести санкции против Кремля, если сообщения о том, что Россия оплачивала атаки на американских солдат в Афганистане, подтвердятся.

В среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью телекомпании MSNBC призвала ввести санкции санкции безотлагательно: «Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это сейчас».

Источник: Азаттык