Рамзан Кадыров призвал сделать Путина “пожизненным президентом”

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Владимира Путина “пожизненным президентом” России.

В распространённом в соцсетях видео совещания Кадырова с руководством республики Кадыров говорит о президенте России: “Кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе”.

По словам Кадырова, Чечня при Путине достигла расцвета: “Мы сегодня живём в правовом государстве, Российской Федерации”. В завершение видео глава Чечни призывает народ республики “приходить на выборы и голосовать” – очевидно, имеется в виду голосование по поправкам к Конституции России.

Голосование завершается 1 июля, однако явка в Чечне, по официальным данным,уже превысила 75 процентов – это самый высокий показатель в России (по всей России на утро 30 июня этот показатель был 45 процентов).

На предыдущих выборах явка в Чечне как правило превышала 90 процентов. На участках практически отсутствовали независимые наблюдатели, представители оппозиции не доверяют результатам выборов в республике.

Перед выборами президента в 2018 году Кадыров уже выступал за то, чтобы Путин “пожизненно управлял” Россией.

Одна из поправок к Конституции, вынесенных сейчас на голосование, предусматривает так называемое обнуление сроков Путина – в случае её принятия, действующий президент сможет занимать этот пост, если будет переизбран, ещё 2 срока, до 2036 года (в этом году Путину должно исполниться 84 года).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что должность пожизненного президента Конституцией России не предусмотрена.

Пожизненными президентами провозглашались лидеры ряда государств с авторитарным режимом правления, известны примеры Иосипа Броза Тито (Югославия) и Сапармурата Ниязова (Туркмения). Лидер КНДР Ким Чен Ир после смерти был провозглашён “вечным президентом” Северной Кореи – пост президента в КНДР более не замещается.

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”