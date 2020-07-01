Главный санитарный врач Алматы заразился коронавирусом

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что заразился коронавирусом.
По словам Бекшина, у него бессимптомная форма вируса.
«Это COVID-19, но бессимптомная форма. Я продолжаю работать удаленно, потому что некогда болеть», - рассказал он.
Ранее сообщали о положительном тесте на коронавирус у Нурсултана Назарбаева. По словам пресс-секретаря Елбасы, Назарбаев продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты первого президента с другими лицами ограничены.
14 июня стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Состояние здоровья министра на вечер 15 июня оценивалось как средней степени тяжести, у него пневмония. У пресс-секретаря президента Токаева Берика Уали также был подтвержден коронавирус.
ВОЗ включила Кыргызстан и Казахстан в список стран, где стремительно растет число зараженных коронавирусом.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!