В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено уже 2,6 миллиона случаев коронавируса, более 126 тысяч человек скончались.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило для клинических испытаний четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил руководитель ведомства Стивен Хан.
"Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям ... И еще шесть находятся в стадии рассмотрения", — сказал Хан на пресс-конференции.
Администрация США запустила в мае операцию Warp Speed — совместный проект министерства здравоохранения и Пентагона, целью которого является производство 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 к январю 2021 года.
В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по "открытию" экономики.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено уже 2,6 миллиона случаев коронавируса, более 126 тысяч человек скончались.
Источник: РИА Новости
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