В Иране журналисту Рухолле Заму вынесли смертный приговор

Иранский журналист, чья онлайн-деятельность, как считается, способствовала разрастанию экономических протестов в 2017 году, приговорен к смертной казни.
О вынесении вердикта Рухолле Заму объявил 30 июня представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили. Основанный Рухоллой Замом веб-сайт AmadNews и telegram-канал информировали людей о времени проведения протестных акций и публиковали унизительную информацию об иранских чиновниках.
Протесты 2017 года стали крупнейшими в Иране с 2009 года, когда в стране прокатились волнения после оглашения официальных результатов выборов. В ходе акций протеста полиция задержала тысячи людей, 25 человек погибли.
Зам жил и работал в изгнании в Париже до того, как его заманили в Иран, где в октябре 2019 года он был арестован при до сих пор неясных обстоятельствах. Власти Франции решительным образом осудили данный шаг. В минувшие несколько месяцев иранские телеканалы транслировали кадры, на которых Зам признаётся в совершении правонарушения и просит извинения за свою прежнюю деятельность.
Эсмаили сообщил, что Революционный суд осудил Зама по обвинению в «распространении зла и насилия». Нередко данное обвинение в Иране предъявляют обвиняемым по делам о шпионаже или попытках свержения власти. Неизвестно, когда огласили вердикт. Зам вправе обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд.
Источник: Азаттык
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