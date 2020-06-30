Российская певица Анита Цой заразилась коронавирусом

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19»,

Российская певица и телеведущая Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - сообщила Кружель.

Она отметила, что с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

Источник: centralasia.media