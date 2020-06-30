Российская певица Анита Цой заразилась коронавирусом

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19»,
Российская певица и телеведущая Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - сообщила Кружель.
Она отметила, что с первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.
Источник: centralasia.media
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