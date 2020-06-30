В России выявили более 100 штаммов коронавируса

В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов, пишет РИА Новости.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — сказал он.

При этом в конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

В России уже более 641 тысячи инфицированных, из них свыше 403 тысяч пациентов выздоровели, 9 тысяч 166 умерли.

Источник: elgezit.kg