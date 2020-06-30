(Видео) В Узбекистане родился двухголовый младенец

В Самарканде родился двухголовый младенец. Родителей заранее предупреждали о сиамских близнецах. Об этом пишет Kun.uz.

По словам главного врача областного многопрофильного медицинского центра Дилшода Рахмонова, сейчас младенец находится в реанимационном отделении центра. Проведен ряд анализов. Можно сказать, что внутренние органы у младенца в двойном количестве, один половой орган, и, к тому же, у него две головы.



«В мире это заболевание встречается очень редко. Один раз на 200-220 тысяч случаев. Такие дети могут прожить долгую жизнь, даже бывает, доживают до 30-50 лет. Но наш случай немного сложнее, то есть, тела срослись в одно. По этой причине мы планируем проведение сложных анализов. Сейчас общее состояние ребёнка неплохое, принимаются меры по его лечению. Питание, кровообращение в норме, сейчас наблюдается только нехватка кислорода. В будущем мы, конечно же, примем все меры, чтобы младенец выжил» - сказал Рахмонов.

По словам врачей, до появления ребенка на свет, в период 16-21 недели, дважды проводился скрининг. Специалистам стало известно о развитии детей, и родителям дали заключение о том, что может родиться такой ребёнок. Однако по требованию родителей ребёнок остался в утробе матери до родов. При родах ситуация была ясна, поэтому врачи применили кесарево сечение.

В данный момент роженица находится под наблюдением врачей в родильном отделении.

«Эта ситуация могла возникнуть по причине ряда факторов. К примеру, брак между родственниками, роды после окончания фертильного возраста матери. Кроме того, радиационное облучение и нарушения в экологии также могут вызвать рождение сиамских близнецов» - объяснил врач.

Врачи центра сообщили, что впервые сталкиваются с такой ситуацией. Из-за этого планируется привлечь квалифицированных врачей не только Узбекистан но и стран с развитой медициной.

Источник: centralasia.media