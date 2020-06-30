В Китае обнаружили штамм вируса свиного гриппа, грозящий новой пандемией

В Китае ученые выявили новый штамм вируса свиного гриппа, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии, пишет ВВС.

Вирус проявился совсем недавно, его разносчиком выступают свиньи, однако он способен заражать и людей.



Исследователи обеспокоены тем, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию.

По словам ученых, хотя на данный момент ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

Последняя массовая эпидемия вируса схожего типа, с которой столкнулся мир — это вспышка свиного гриппа, начавшаяся в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем опасались изначально, главным образом потому, что вирус был похож на прочие вирусы гриппа, циркулировавшие в предшествующие годы, и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, людей зрелого возраста) оказался иммунитет к нему.

Особенность же нынешнего вируса в том, что он совершенно нов, и иммунитет против него у людей либо очень мал, либо его нет совсем.

Источник: centralasia.media