В мире число зараженных коронавирусом превысило 10 млн человек

В США в последнее время фиксируют новый скачок по числу заболевших.
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 5 тыс. 970 человек, следует из последних данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тысяч.
В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).
В США в последнее время фиксируют новый скачок по числу заболевших. Накануне, как сообщал Reuters, только за сутки в стране зарегистрировали 40,8 тыс. новых случаев. В Белом доме готовятся к тому, что в США может начаться вторая волна коронавируса.
Источник: centralasia.media
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