Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,6 млн человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 9 миллионов 611 тысяч 62 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 2 миллиона 422 тысячи 312 человек, следом идут Бразилия – 1 миллион 228 тысяч 114, Россия – 613 тысяч 148, Индия – 490 тысяч 401, Великобритания – 309 тысяч 455, Перу – 268 тысяч 602, Чили – 259 тысяч 64, Испания – 247 тысяч 486, Италия – 239 тысяч 706, Иран – 215 тысяч 96, 202 тысячи 951.
Жертвами коронавируса в мире стали 489 тысяч 343 человека. В США умерли 124 тысячи 415 человек, Бразилии – 54 тысячи 971, Великобритании – 43 тысячи 314, Италии — 34 тысячи 678, Франции — 29 тысяч 755, Испании – 28 тысяч 330, Мексика – 25 тысяч 60.
По Кыргызстану на утро 26 июня выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 4204, жертв COVID-19 — 43, выздоровевших пациентов — 2162.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!