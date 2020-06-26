В Казахстане за сутки выявили 465 заболевших коронавирусом и 883 бессимптомных носителя инфекции

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Нур-Султане (67), Восточно-Казахстанской области (54), Карагандинской области (46).
Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 19 тысяч 750 заболевших коронавирусом.
Также за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Общее количество бессимптомных носителей в стране — 13 тысяч 560.
Количество летальных исходов от коронавируса за время эпидемии зарегистрировано 140 случаев.
Источник: Элгезит
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