Этнический кыргыз избран в парламент Монголии от Демократической партии из аймака Баян-Өлгий

По итогам выборов, правящая Монгольская народная партия одержала абсолютную победу, но в некоторых провинциальных округах оппозиционная Демократическая партия (ДП) получила нескольких мест.

Например, в аймаке Баян-Өлгий представители МНП выиграли 2 места. Кандидат из Демократической партии, заслуженный врач Монголии, этнический кыргыз Буланы Бейсен занял одно из трех мандатов в округе.

Хавдисламын Баделхан и Телуханы Аубакир избраны от МНП. Оба они из племени Молхы.

Представитель Демпартии Б.Бейсен из племени Шеруши Курман. Он является хирургом и главным врачом городской больницы города Өлгий (административный центр Баян-Өлгийского аймака).

В 2015 году в интервью, опубликованном в wordpress.com, он рассказал, что в Монголии проживают около 3000 этнических кыргызов.

«В Монголии проживают более 100 тысяч казахов. Совместно с ними ведут жизнь 2000-3000 кыргызов, это 400 семей. По паспорту мы казахи (племя Курман). В 1999-2000 годах мы пытались достучаться до монгольского правительства и в графе «национальность» в паспорте указать нас как кыргызов. Сделать это нам не удалось. Кыргызский язык давно уже забыт, между собой общаемся на казахском языке. Но все хорошо знают свою родословную. Наш аймак (область) называется Баян-Улгий, а живем больше всего в сомонах (район) Улаанхус, Сагсай, Бугат и Ногооннуур. В этом году мой брат Жоламан Булан выпустил книгу про монгольских кыргызов», - рассказал Бейсен.

Баян-Өлгий аймак, (с монгольского переводится — богатый край) — один из 21 аймака Монголии. Населён преимущественно казахами (90,4 %) и урянхайцами (5,19 %), есть тувинцы (1,42 %), остальные — дербеты и халха-монголы.

В Монголии 24 июня прошли восьмые парламентские выборы. В общей сложности 606 кандидатов от 15 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов боролись за 76 мест в парламенте Монголии или Великом Государственном Хурале.



Государственный регистрационный орган зарегистрировал 2,1 млн избирателей, имеющих право голоса, из 3,3 млн населения.

Источник: centralasia.media