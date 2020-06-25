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Подробности В мире 25.06.2020 11:38 Просмотров: 5

В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 294 человека. Всего — 11,8 тыс.

В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб. В разрезе городов и регионов число выздоровевших составило: город Нур-Султан - 76, город Алматы - 1, город Шымкент - 8, Западно-Казахстанская область - 9, Восточно-Казахстанская область - 3, Алматинская область - 23, Акмолинская область - 13, Актюбинская область - 25, Атырауская область - 13, Мангистауская область - 17, Костанайская область - 5, Жамбылская область - 22, Карагандинская область - 56, Кызылординская область - 22, Павлодарская область - 4. Итого выздоровевших в Казахстане - 11882: г. Нур-Султан – 2577 г. Алматы – 2178 г. Шымкент – 632 Акмолинская область – 184 Актюбинская область – 382 Алматинская область – 544 Атырауская область – 1191 Восточно-Казахстанская область – 172 Жамбылская область – 424 Западно-Казахстанская область – 835 Карагандинская область – 1007 Костанайская область – 205 Кызылординская область – 550 Мангистауская область – 344 Павлодарская область – 286 Северо-Казахстанская область – 59 Туркестанская область – 312 Источник: centralasia.media