За сутки в Казахстане выявлено 534 заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает оперативный штаб.
Прирост составил 2,9%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77 (2,3%)
Атырауская область - 65 (4,4%)
Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%)
город Шымкент - 47 (3,5%)
Карагандинская область - 43 (2,2%)
город Алматы - 41 (1,2%)
Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%)
Туркестанская область - 34 (5,5%)
Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%)
Алматинская область - 23 (3,9%)
Акмолинская область - 19 (5,4%)
Актюбинская область - 18 (2,8%)
Павлодарская область - 14 (2,7%)
Мангистауская область - 13 (3,0%)
Кызылординская область - 12 (2,1%)
Костанайская область - 11 (3,1%)
Жамбылская область - 10 (1,6%)
Всего в стране выявлено 18765 заболевших.
Источник: centralasia.media
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