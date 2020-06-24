В Узбекистане за ночь выявили 93 новых случая коронавируса. Всего 6755

По состоянию на 10:00 часов 24 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6755 (+93).
По данным Минздрава республики, 51 новый случай были зарегистрированы среди граждан в Карантинном центре, 37 в Ташкенте, 5 в Ташкентской области.
В настоящее время в стране выздоровело 4560 человек с коронавирусной инфекцией (68%), 2176 пациентов проходят лечение, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, 4 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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