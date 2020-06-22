У Назарбаева бессимптомное течение болезни

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого 18 июня диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.

О состоянии здоровья Ельбасы агентству Tengrinews рассказал пресс-секретарь первого главы незвисимого Казахстана Айдос Укибай.

По его словам, инфекция у Назарбаева протекает бессимптомно, однако 79-летний политик все равно находится под наблюдением врачей. Они, в свою очередь, беспокойств не выражают, сказал Укибай.

«За эти дни Нурсултан Абишевич уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран. В целом используются современные инструменты коммуникаций, видео-конференц-связь, правительственная специальная связь», — сообщил пресс-секретарь.

Укибай подчеркнул, что служебные документы и обращения граждан Назарбаеву передаются с соблюдением санитарных норм либо в электронном формате.

"Могу отметить, что Нурсултану Назарбаеву понравилась инициатива нашей молодежи под хэштегом #ElbasymenBirge. Во многом, как нам кажется, бодрость духа и позитивный заряд энергии Первому Президенту придают именно слова поддержки в его адрес, поступающие со всех уголков Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", — заявил Айдос Укибай.

Айдос Укибай отметил, Нурсултан Назарбаев пользуется уважением далеко за пределами Казахстана. Именно поэтому, лидеры других стран искренне выражают поддержку Елбасы и желают ему здоровья.

Источник: Кабар