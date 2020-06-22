В Узбекистане за ночь выявили 43 новых случая коронавируса. Всего 6358

По состоянию на 10:00 часов 22 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6358 (+43).
Как сообщает Минздрав, 43 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все прибывшие из-за рубежа).
В настоящее время в стране вылечились 4377 человек, инфицированных коронавирусом (69%), 1962 пациента проходят лечение, из них 15 находятся в тяжёлом состоянии, а 3 - в критическом состоянии.
Источник: centralasia.media
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