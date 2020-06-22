Арестован сын соперника Лукашенко на президентских выборах

В Минске заключен под стражу сын кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, считающегося соперником действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах.
Эдуард Бабарико, как и его отец, помещен в изолятор, подробности уголовного дела, по которому они проходят поозреваемыми, власти не разглашают. Сообщается, что о деталях дела не говорит даже адвокат Бабарико, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Виктора Бабарико задержали 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его причастным к «противоправной деятельности», но не уточнил, о чем идет речь. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников «Белгазпромбанка», который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси «удалось предотвратить Майдан».
После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую «цепь солидарности» вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Источник: Азаттык
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