В Казахстане за сутки выявили 507 новых случаев коронавируса и 964 бессимптомных носителя инфекции

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Нур-Султане (103), Карагандинской области (58), Атырауской области (38), Восточно-Казахстанской области (34).

Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 17 тысяч 732 заболевших коронавирусом.

Также за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 964 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Общее количество бессимптомных носителей в стране — 9 тысяч 809.

Источник: Элгезит