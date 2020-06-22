В Казахстане за сутки выявили 507 новых случаев коронавируса и 964 бессимптомных носителя инфекции

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Нур-Султане (103), Карагандинской области (58), Атырауской области (38), Восточно-Казахстанской области (34).
Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 17 тысяч 732 заболевших коронавирусом.
Также за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 964 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Общее количество бессимптомных носителей в стране — 9 тысяч 809.
Источник: Элгезит
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