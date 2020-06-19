Президент Таджикистана пожелал Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни

Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с сообщениями о заболевании Елбасы коронавирусом. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба президента.
«Уважаемый Нурсултан Абишевич, с чувством сопереживания и обеспокоенностью воспринял весть о вашем заболевании коронавирусом.
Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.
Искренне желаю вам скорейшего полного выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и благополучия.
Прошу принять, дорогой Нурсултан Абишевич, уверения в моем самом высоком к вам, уважении», - говорится в сообщении.
Вчера, 18 июня стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!