Президент Таджикистана пожелал Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни

Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с сообщениями о заболевании Елбасы коронавирусом. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба президента.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, с чувством сопереживания и обеспокоенностью воспринял весть о вашем заболевании коронавирусом.

Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.

Искренне желаю вам скорейшего полного выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и благополучия.

Прошу принять, дорогой Нурсултан Абишевич, уверения в моем самом высоком к вам, уважении», - говорится в сообщении.

Вчера, 18 июня стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Источник: centralasia.media