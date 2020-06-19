Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

По словам Лукашенко, «активизировались определённые силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».
«Мы это наблюдали, и давно. Но нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси, это не шутка и не запугивание, и привести страну к некоему майдану. Такая была цель», — передает слова Президента Беларуси RT со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что «маски сорваны с определённых не только кукол», но «и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».
Лукашенко добавил, что никому не позволит «сломать эту страну».
«Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.
Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк.
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.
Лукашенко ранее заявлял, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии отмечало, что накануне выборов ситуация в стране накаляется.
ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!