В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 570 тысячам

За последние сутки в России зарегистрировано 7972 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 610 (32,7%).

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 569 063 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 16,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 330,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 456 человек.

Источник: centralasia.media