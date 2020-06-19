Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,4 млн человек

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 8 миллионов 489 тысяч 675 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 2 миллиона 191 тысяча 52 человека, следом идут Бразилия – 978 тысяч 142, Россия – 560 тысяч 321, Индия – 380 тысяч 532, Великобритания – 301 тысяча 935, Испания – 245 тысяч 268, Перу – 244 тысячи 388, Италия – 238 тысяч 159, Чили – 225 тысяч 103.
Жертвами коронавируса в мире стали 453 тысячи 987 человек. В США умерли 118 тысяч 434 человека, Бразилии – 47 тысяч 748, Великобритании – 42 тысячи 373, Италии — 34 тысячи 514, Франции — 29 тысяч 606, Испании – 27 тысяч 136.
По Кыргызстану на утро 19 июня выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 2789, жертв COVID-19 — 32, выздоровевших пациентов — 1961.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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