Премьер-министр Казахстана вышел из самоизоляции

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В пресс-службе отметили, что Мамин вышел из самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на коронавирус получен второй отрицательный результат.
Также отрицательный результат на коронавирус получен у министров образования Асхата Аймагамбетова, сельского хозяйства Сапархана Омарова, экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, которые тоже находились на самоизоляции. Глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Вчера стало известно, что коронавирусом заразился первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Также коронавирус обнаружен у вице-премьер министра Казахстана Ералы Тугжанова.
Ранее, 14 июня стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом.У пресс-секретаря президента Токаева Берика Уали также был подтвержден коронавирус.
На самоизоляции находятся аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Источник: centralasia.media
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