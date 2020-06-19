Премьер-министр Казахстана вышел из самоизоляции

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе отметили, что Мамин вышел из самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на коронавирус получен второй отрицательный результат.

Также отрицательный результат на коронавирус получен у министров образования Асхата Аймагамбетова, сельского хозяйства Сапархана Омарова, экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, которые тоже находились на самоизоляции. Глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Вчера стало известно, что коронавирусом заразился первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Также коронавирус обнаружен у вице-премьер министра Казахстана Ералы Тугжанова.

Ранее, 14 июня стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом.У пресс-секретаря президента Токаева Берика Уали также был подтвержден коронавирус.



На самоизоляции находятся аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Источник: centralasia.media