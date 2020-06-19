Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничения включают запрет на инвестиции в экономику полуострова, включая оказание туристических услуг. В свою очередь, предприятия, расположенные в Крыму, не могут импортировать в Евросоюз свою продукцию и природные ресурсы.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права.
Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. После этого ограничения неоднократно продлевались. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости».
Источник: Азаттык
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