В Казахстане усилят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Казахстане в ближайшие выходные, 20-21 июня, усилят карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Sputnik Казахстан.
Власти заявили, что в ряде регионов наблюдается рост заболеваемости. В шести городах, в том числе Нур-Султане и Алма-Ате, на выходных будут закрыты торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые рынки, фитнес-центры.
Во всех населенных пунктах численностью более 50 тысяч человек закроют доступ в парки, набережные и пляжи, а также ограничат выход на улицу для людей старше 65 лет.
Объекты общепита смогут работать только на открытом воздухе.
В Казахстане выявлено 15 542 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9902 человека, умерли 97 человек. Инфекцию подхватил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
Источник: Репортер
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