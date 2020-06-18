У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

У Нурсултана Назарбаева обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщается на сайте Елбасы. Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», - говорится в сообщении.

Источник: centralasia