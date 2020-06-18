Общее число случаев COVID-19 в Узбекистане приблизилось 5,7 тыс.

По состоянию на 18 июня т.г. 10:00 часов по местному времени в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 5 тыс. 697, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране были выявлены 37 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 35 человек.
В Узбекистане карантин продлён до 1 августа. Во всех регионах страны продолжают действовать ограничения и правила согласно режиму цветовой уровни карантина – «красный» (высокий), «желтый» (средний) и «зеленый» (низкий).
С 15 июня в «зеленых» и «желтых» зонах возобновились международные авиасообщения, работа кафе и ресторанов, вещевых рынков и частных дошкольных учреждений, пляжей (бассейнов - только в «зеленых» зонах). При этом требуется неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
В Узбекистане от коронавируса выздоровели 4 тыс. 131 человек, скончались – 19 пациентов. Лечение проходит 1 тыс. 547 пациентов. Из них у 13 пациентов положение тяжёлое.
Источник: Кабар
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