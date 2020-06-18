Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров в Китае

Документ носит название "Закон о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров".

Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее конгрессом законопроект, который предусматривает возможность введения санкций против китайских должностных лиц, причастных к преследованиям уйгуров и других мусульман - жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Документ носит название "Закон о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров". Как говорится в сообщении Белого дома, он "осуждает грубые нарушения прав отдельных мусульманских меньшинств в Синьцзяне... и включает в себя особые полномочия по наложению санкций на конкретных лиц". В заявлении Трампа отмечается, что среди нарушений прав человека - в первую очередь помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться - с конечной целью искоренить идентичность и религиозные убеждения уйгуров и других меньшинств в Китае.​

Закон, в частности, предусматривает, что американские спецслужбы и госдепартамент будут регулярно информировать Конгресс о ситуации уйгуров в Китае, а президент в течение 120 дней должен представить имена китайских чиновников, причастных к преследованию уйгуров, против которых будут введены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского. В законе прямо упомянуто имя лидера Компартии Китая в Синцзяне, члена Политбюро ЦК КПК Ченя Квангуо.

Законопроект разработан ещё в прошлом году, однако его принятие совпало с новым обострением отношений США и Китая на фоне пандемии коронавируса.

Источник: Азаттык