Суточная прибавка числа смертей от Covid-19 в России уверенно растет

За минувшие сутки в России выявлено 8 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, среди новых инфицированных у 35,8% (2 950 человек) заболевание протекает без клинических проявлений. Суточный прирост составил 1,5%. Всего с начала вспышки Covid-19 в России выявлено 545 458 случаев заражения в 85 регионах РФ.
Абсолютное лидерство по числу новых случаев заражения коронавирусом уверенно удерживает Москва. В столице за день выявили 2874 заболевших. На втором и третьем месте антирейтинга оказались Московская (+918) и Свердловская (+234) области, соответственно. Замыкают пятерку Санкт-Петербург (+232) и Рязанская область (+225). Еще в 22 российских регионах суточная прибавка по числу заболевших составляет от 100 до 209 человек.
За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в России скончались 193 человека, а за весь период – 7 284 человека. Больше всего за сутки смертей от Covid-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге (54) и Москве (52). За минувший день выздоровели 9 767 болевших коронавирусной инфекцией. За весь период выписано по выздоровлению 294 306 человек.
Днем ранее было выявлено 8 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, а суточная смертность составила 143 человека. Таким образом можно отметить, что смертность от Covid-19 продолжает расти, но и число выписанных за сутки пациентов превзошло количество новых заражений.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 234,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. 707 человек.
Источник: newdaynews.ru
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