(Видео) В Казахстане аким получил выговор за танцы с подчиненными. 

Аким поселка Жайрем в Карагандинской области Аманказы Наукенов получил выговор за видеоролик, где он танцует с подчиненными.
Видео в честь Дня работников культуры и искусства распространилось в соцсетях.
Как сообщили в акимате города Каражала, на видео присутствуют председатель профсоюзного комитета АО «Жайремский го», директор культурно-досугового центра поселка Жайрем, также несколько работников данной организации.
Дисциплинарное взыскание в отношении акима было наложено из-за того, что данное мероприятие было проведено в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий в стране.
Видео из YouTube канала Turan Times:
Источник: centralasia.media
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