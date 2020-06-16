Новая вспышка коронавируса в Пекине является еще больше опасной, чем та, что была в Ухане, - вирусолог

Он заявил, что в процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать.

Профессор Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус является еще более заразным, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, пишет Popmech.

Он заявил, что в процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. «Я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус Covid-19 является более заразным, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», - сказал вирусолог.

Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, полученные результаты все равно стали неожиданностью.

По словам Чжаньцю, в Ухане эпидемия была зимой, когда условия способствуют распространению вируса, в Пекине же в настоящее время стоит довольно высокая летняя температура, что не способствует распространению болезни. Также в Ухане было много пациентов, которые не имели истории контактов с рынком морепродуктов, в то время как сейчас в Пекине многие связаны с рынком «Синьфади».

По его словам, отличие нынешней ситуации в Пекине от того, что происходило в Ухане, заключается в том, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы, благодаря которым смог оперативно принять необходимые меры для контроля и борьбы с эпидемией. Вместе с тем он признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.

Вирусолог добавил, что если будет доказано, что вирус был завезен с сельскохозяйственной продукцией, то Китаю необходимо будет обращать повышенное внимание не только на контроль за въездом в страну людей, но и на таможенный карантин импортируемой продукции. Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в субботу был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II. Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. В больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.

Источник: centralasia.media