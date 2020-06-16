Путин продлил действие мер по урегулированию положения иностранцев в России

Течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, приостановленное ранее до 15 июня, теперь приостановлено до 15 сентября.

Президент РФ Владимир Путин продлил до 15 сентября действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, приостановленное ранее до 15 июня, теперь приостановлено до 15 сентября. В соответствии с документом, иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство).

Вместе с тем, меры больше не касаются разрешений на работу, патентов и разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Согласно новому порядку, иностранные граждане, прибывшие в РФ на безвизовой основе, вправе обратиться с заявлением о выдачи или продлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ. Работодатели, получившие разрешения на привлечение иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, смогут обратиться с заявлением о выдаче или продлении разрешения на работу иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получения визы.

В период с 15 марта по 15 сентября 2020 года приостанавливается течение сроков нахождения за рубежом для лиц, которые находятся за пределами РФ и имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ или свидетельство Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Приостановлено также течение сроков добровольного выезда из России иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

Указом установлено, что в период с 15 марта по 15 сентября 2020 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания, об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

Источник: Кабар