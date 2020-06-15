Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает ТАСС.

“Суд постановил признать виновным Уилана по ст. 276 УК РФ (“Шпионаж”), назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима”, – огласил судья Андрей Суворов.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

Сторона защиты Улана обжалует его приговор. “Мы подадим жалобу”, – сказала адвокат Ольга Карлова.

Обмен Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко возможно будет решаться после вступления приговора в силу, сообщил адвокат Владимир Жеребенков. “Вопрос об обмене [Бута или Ярошенко] на Уилана обсуждается. <…> Пол хочет обжаловать, и мы сделаем это. А вопрос об обмене будет решаться после вступления приговора в силу, вероятно – после решения апелляционной инстанции”, – сказал он.

По словам Жеребенкова, защита ожидала обвинительного приговора и крупного тюремного срока. “Ему на стадии следствия неоднократно предлагали признать вину и быть обмененным. Но сам он хочет добиваться оправдания. 22 июня мы с коллегой пойдем в СИЗО к Уилану и окончательно решим насчет жалобы”, – сказал защитник.

По мнению Жеребенкова, в ходе процесса защита представила достаточно доказательств невиновности Уилана. “Многие свидетели подтвердили, что он невиновен. В принципе, на процессе стало окончательно ясно, что задержание Уилана стало результатом оперативного эксперимента, провокации. Человек, давший ему флэшку с так называемыми секретными материалами, на самом деле не располагал ими”, – сказал адвокат.

Карлова отметила, что Пол чувствует себя нормально после перенесенной недавно операции. “Накануне хирургического вмешательства в конце мая Уилан почувствовал себя очень плохо, его экстренно доставили в [институт скорой помощи им. Н.В.] Склифосовского. Из-за секретности он там числился под другим именем. Сейчас он чувствует себя нормально”, – сказала она.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы “Метрополь” при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (“Шпионаж”).

Во время следствия и суда Уилан находился в столичном СИЗО “Лефортово”. Вину в совершении инкриминируемого преступления он отрицал.

Суд в понедельник постановил “флэш-накопители, книгу Калугина хранить при деле, остальные вещдоки хранить в ФСБ”. Уилан еще перед оглашением приговора назвал его “политически мотивированным” и призвал лидеров стран, гражданство которых он имеет, “оказать влияние на это”.

Источник: reporter.kg