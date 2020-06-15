Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.

С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов, - сказал он. - Мы завершаем эру бесконечных войн. В этом состоит новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов».

«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, - это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские», - указал американский лидер, не назвав при этом конкретных примеров.

Источник: Кабар