Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ТАСС.
«Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов, - сказал он. - Мы завершаем эру бесконечных войн. В этом состоит новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов».
«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, - это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские», - указал американский лидер, не назвав при этом конкретных примеров.
Источник: Кабар
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