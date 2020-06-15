В Китае предполагают, что обнаруженный на пекинском рынке вирус мог быть завезен из Европы

В Пекине 12 июня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

В субботу эта цифра увеличилась до 36. Все они связаны с оптовым рынком «Синьфади». Источник вируса устанавливается, но не исключено, что он мог быть завезен из Европы, сообщает китайская газета «Жэньминь жибао».

По сообщениям Центрального телевидения Китая, специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Ян Пэн отметил, что в настоящее время все еще продолжаются исследования источника вируса на рынке «Синьфади» в Пекине. «Полногеномное секвенирование показывает, что, по первоначальным данным, вирус имеет импортный характер, завезен из Европы. Однако, каким образом произошло заражение — через морские или мясные продукты, или через отдельных людей, посетивших рынок, — пока не установлено».

Пекин потребовал, чтобы больницы проводили тесты на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа всем пациентам, обратившимся к врачу с повышенной температурой тела, поскольку в столице Китая в последние дни были зафиксированы новые случаи заболевания covid-19.

Источник: centralasia.media