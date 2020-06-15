Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжана Биртанова госпитализировали в инфекционную больницу
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил вчера в социальной сети Facebook.
«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», - поделился он.
Вместе с тем он напомнил о мерах предосторожности.
«Повторюсь еще раз:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и т.д.
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
4. Носить маски в общественных местах;
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.
Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!», - заключил глава Минздрава РК.
Источник: vesti.kg
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