Китай сообщил о новом очаге коронавируса в стране

За последние сутки в Китае зафиксировано 57 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Как отмечает Associated Press, это самый большой суточный прирост с апреля. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 новых случаев.
Из новых зараженных 19 человек подхватили коронавирус за границей, 38 заразились им внутри страны. Среди последних 36 — жители Пекина.
Накануне в пекинском районе Фэнтай объявили «режим военного времени» после обнаружения новых случаев COVID-19. Все они связаны с продуктовым рынком Синьфади.
Всего с начала распространения коронавируса в Китае было выявлено 83 132 заразившихся, 4634 из них умерли.
Источник: reporter.kg
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