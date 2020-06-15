Китай сообщил о новом очаге коронавируса в стране

За последние сутки в Китае зафиксировано 57 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Как отмечает Associated Press, это самый большой суточный прирост с апреля. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 новых случаев.

Из новых зараженных 19 человек подхватили коронавирус за границей, 38 заразились им внутри страны. Среди последних 36 — жители Пекина.

Накануне в пекинском районе Фэнтай объявили «режим военного времени» после обнаружения новых случаев COVID-19. Все они связаны с продуктовым рынком Синьфади.

Всего с начала распространения коронавируса в Китае было выявлено 83 132 заразившихся, 4634 из них умерли.

Источник: reporter.kg