На утро 15 июня в Казахстане выявили 313 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом 15 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 2,2%.



В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 77 (2,9%);

- Карагандинская область - 47 (3,2%);

- город Алматы - 31 (1,0%);

- Западно-Казахстанская область - 30 (3,2%);

- город Шымкент - 26 (2,3%);

- Атырауская область - 23 (1,8%);

- Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%);

- Актюбинская область - 12 (2,3%);

- Туркестанская область - 11 (2,5%);

- Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%);

- Алматинская область - 8 (1,6%);

- Жамбылская область - 8 (1,7%);

- Кызылординская область - 7 (1,4%);

- Павлодарская область - 3 (0,9%);

- Костанайская область - 2 (0,9%);

- Акмолинская область - 2 (1,0%);

- Мангистауская область - 1 (0,3%).

Общее количество зараженных в стране на сегодняшний день достигло 14 809.

Источник: centralasia.media