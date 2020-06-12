Латинская Америка остается эпицентром COVID-19, в Бразилии —почти 41 тысяча умерших

Более 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Латинской Америке, почти 41 тысячу смертей зарегистрировали в Бразилии.
Эта страна обошла Великобританию по количеству летальных исходов от коронавируса.
Бразилия признана эпицентром пандемии в Латинской Америке, число случаев заражения коронавирусом и смертей в южноамериканской стране продолжает неуклонно расти. В стране за последние сутки зарегистрировано более 1200 летальных случаев от COVID-19; больше смертей зафиксировано лишь в Великобритании и США.
11 июня Бразилия подтвердила свыше 30 тысяч новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 803 тысячи. Бразилия по числу заразившихся COVID-19 уступает только США, где зарегистрировано свыше двух миллионов случаев.
В России подтверждено свыше 502 тысяч случаев заболевания COVID-19, Иран заявляет о 180 тысячах случаев заражения. Украина сообщает о «тревожном» росте новых случаев заражения – всего по стране выявили около 30 тысяч заразившихся, почти 700 новых случаев выявлено за последние сутки.
Несмотря на растущие цифры по заболеваемости COVID-19 и предупреждение Всемирной организации здравоохранения о том, что пандемия все еще набирает обороты, многие страны продолжают снимать ограничения и ослаблять карантинные меры.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!